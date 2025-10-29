NOW TV'de ekran gelen Çağla ile Yeni Bir programının son bölümünde Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile program sunucu Şikel arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Üşümezsoy'un tepkilerini sakin bir şekilde ekrana yansıtmaya çalışan Şikel, Üşümezsoy'un rahatsızlık duyduğu konu ile ilgili özür dileyerek konuyu toparlamaya çalıştı.

27 Ekim 2025 günü Balıkesir Sıngırgı'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen 6,1'lik deprem ile ilgili sorularını sormak için yayına bağlanan Üşümezsoy sinirli bir şekilde konuşmaya başladı.

Yaşanan depremde can kaybı yaşanmazken panik oluştu.

Prof. Üşümezsoy'a daha önceki yayındaki sözlerini hatırlatmasıyla tansiyon yükseldi.

Üşümezsoy katıldığı programın YouTube üzerinden kısaltıldığını iddia etti. Şikel uzman isme öncesinde katıldığı programın canlı yayınlandığını ve program sonrasında YouTube kanalında hiç bir kesinti yapılmadan programların eklendiğini söuylemesine rağmen Üşümezsoy'u ikna edememedi.

Öncesinde Şikel durumu toparlamak için açıklamaya yapmaya çalışırken sonrasın da özür dileyerek yayına devam etmek istedi.

Şikel, Üşümezsoy'a açıklama yaparken 'kendinizi kötü ve değersiz hissetmenize asla müsade etmeyiz' dedi. Üşümezsoy bu sözler üzerine daha da tepki gösterdi.

Şikel hiçbir şekilde videosunun kesilmediğini açıklarken Üşümezsoy da kesildiğini iddia etti.

Sonrasında ise Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremi yorumladı.

Üşümezsoy geçtiğimiz aylarda da CNN Türk yayını esnasında Sunucu Fulya Öztürk ile tartışma yaşamıştı. Fulya Öztürk yayında 'İstanbul'u bir daha sor, bir daha sor' diyorlar" diyerek konuyu dağıtınca Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Size o kadar kızıyorlar ki, 'Hoca'yı konuşturmadınız' diye. 'Merhaba' dedim soru çıktı. Ya dinleyin" demişti.