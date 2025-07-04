Deprem uzmanından korkutan açıklama! "7 ve üzeri deprem bekleniyor"

Bursa'nın Gemlik ilçesi, son 24 saat içinde meydana gelen üç ayrı depremle bir kez daha deprem riskiyle gündeme geldi. 1 Temmuz’da 3,9 ve 4,2; 2 Temmuz’da ise 4,3 büyüklüğünde yaşanan sarsıntılar, özellikle son depremin İstanbul’da da hissedilmesiyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Art arda yaşanan bu depremler sonrası gözler bölgeye çevrilirken, uzmanlar olası büyük depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

“7 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜĞE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, yaşanan depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle Gemlik-İznik Fayı üzerinde büyük bir depremin meydana gelebileceğine dair önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Bayhan, “Bu fayla ilgili en dikkat çekici durum, uzun dönemli hareketlerinin bilinmemesi. Ne zaman büyük bir deprem olacağına dair elimizde kesin bir veri yok. Ancak yapılan araştırmalar, bu fayın 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini gösteriyor. Bu nedenle hazırlıklı olmamız gerekiyor,” dedi.

SARSINTILAR YÜZEYE YAKIN, İSTANBUL’DA HİSSEDİLMESİ NORMAL

Bayhan, meydana gelen son depremlerin büyüklüklerinin görece düşük olmasına rağmen etkisinin geniş bir alanda hissedilmesini, depremlerin odak noktasının yüzeye yakın olmasına bağladı. Özellikle İstanbul gibi Gemlik’e 100 kilometre mesafede bulunan şehirlerde bile sarsıntının hissedilmesi, Marmara Bölgesi genelindeki deprem riskinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN BİR DEPREM BÖLGESİ

Gemlik’in tarihsel olarak da birçok depreme sahne olduğunu hatırlatan Bayhan, en son 2006 yılında 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söyledi. Bölgenin jeolojik yapısına ve aktif fay hatlarının konumuna dikkat çeken Bayhan, Gemlik-İznik Fayı’nın, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde yer aldığını belirtti.

Fayın Sakarya Geyve’den başlayarak İznik Gölü’nün güneyinden geçip Gemlik ve Mudanya’ya kadar uzandığını söyleyen Bayhan, yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki bu fay segmentinin olası bir deprem üretme potansiyelinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

60 BİN BİNA ORTA VE ÜZERİ HASAR ALABİLİR

Bayhan’ın açıklamalarına göre, İznik-Gemlik Fayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında başlattığı Deprem Risk Azaltma Projesi kapsamında en kritik dokuz faydan biri olarak değerlendiriliyor. Bu fay üzerinde meydana gelebilecek olası bir büyük depremde, yaklaşık 60 bin binanın orta ve üzeri derecede hasar alabileceği tahmin ediliyor.

Bayhan, böyle bir senaryoda sadece Bursa'nın değil, Marmara Bölgesi’ndeki birçok ilin etkileneceğini, özellikle merkez üssüne 50 ila 100 kilometre mesafedeki şehirlerin de ciddi sarsıntılar yaşayabileceğini ifade etti.