Deprem uzmanından korkutan açıklama! Adres verdi

Alp Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hmeen her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Halk panik yaşarken, deprem uzmanlarından da art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"6-7 BÜYÜKLÜĞÜNDE..."

Kütahya'da merkezüssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken ünlü yerbilimcilerden Prof. Dr. Osman Bektaş 6-7 büyüklüğünde deprem riski taşıdığını belirttiği fay hattını işaret etti.

Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SİMAV'A DİKKAT ÇEKTİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Uşak bloğu faylarının Kütahya ve çevre bloklarına yayıldığını ifade ederek, Simav'a dikkat çekti.

Bektaş "Bölgedeki depremsellik, Uşak Bloğu’ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu’na geçişi gösteriyor. 1969-2025 yılları arasında Uşak Bloğu’nda meydana gelen 6 adet M6-7 büyüklüğündeki depremin enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Bektaş, "Simav da daha büyük deprem olma ihtimali var mı?” diyen bir takipçisine de “Simavda 6-7 deprem olasılığı vardır" yanıtını verdi.

Prof. Dr. Osman Bektaş ayrıca "çanlar kimin için çalıyor" sorusuna da "Uşak bloğu çevresindeki iller için" diyerek yanıtladı.

Öte yandan yetkililer can ve mal güvenlikleri için vatandaşları sık sık depreme dayanıklı binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.

