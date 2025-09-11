Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 'Ankara' açıklaması! '7'ye varan...'

Ankara'nın Kalecik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem, uzmanları da harekete geçirdi.

AFAD'a göre yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR"

Prof. Dr. Naci Görür kişisel sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Kalecik'teki depremin ters fay nitelikli Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini kaydetti. Bu fayın büyüklüğü 7'ye varan depremler üretebileceği uyarısında bulunan Görür, "Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifi'nin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun" dedi.

"O FAY ANKARA'YI TEHDİT EDİYOR"

Prof. Dr. Osman Bektaş da depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tali kolu olan Çankırı Fay Zonu üzerinde olduğunu ifade ederek tarihteki büyük depremleri anımsattı. Bektaş, 1794 yılında Çankırı merkezli yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan 7 büyüklüğündeki depreme işaret etti ve "Çankırı-Kırıkkale üzerinden Tuz Gölü'ne kadar olasılıkla uzanan fay zonu Ankara'yı tehdit etmektedir" uyarısında bulundu.

