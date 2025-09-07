Deprem uzmanları felaketi açıkladı! "7 büyüklüğünde deprem gelebilir”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden artçılar neredeyse her gün devam ederken son olarak bugün bölgede 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem sonrası yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR”

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı ve çevresinde uzun süredir devam eden depremlerle ilgili, “Sındırgı fayı ve çevresinde meydana gelen normal fayların kırılması ile oluşan depremler, son derece aktif bir kuşakta yer alıyor. Bu fay doğuya doğru devam ediyor. 2011’de Simav depremi 6 büyüklüğünde, 1970 Gediz depremi 7,2 büyüklüğünde. Güneyde 1995 Dinar depremi 6,5, ardından Çay depremi bu zon üzerindedir. Eğer bu fay kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Balıkesir'de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, yaşanan sarsıntının bölgedeki "ölü fayları" yeniden harekete geçirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in açıklamasına göre, Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem, Emendere Fay Zonu ve bu zonla bağlantılı küçük faylardan kaynaklandı. Sözbilir, 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki ana depremden sonra artçı sarsıntıların, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alana doğru kaydığını ve Türkiye Diri Fay Haritası'nda yer almayan bu faylar üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Bu durumun, daha önce pasif durumda olan "ölü fayların" ana şokla tetiklenerek yeniden aktif hale geldiğini gösterdiğini ifade etti.

DEPREM FIRTINASI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki fayların jeotermal kaynaklar barındırması nedeniyle, büyüklüğü 5'i geçmeyen ve "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir dizi sarsıntının devam etmesinin beklendiğini söyledi. Sındırgı'da yapılan saha çalışmalarında, haritalanan bu fayların arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebildiği kaydedildi. Uzmanlar, ilgili kurum ve kuruluşları bu gelişmeyi dikkate alarak bölgedeki deprem tehlikesini yeniden değerlendirmeye çağırdı. Bu uyarılar, bölge halkı ve yetkililer için deprem riskine karşı daha hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.