Deprem uzmanları Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı! 'Başlangıçta normaldi ama...'

Balıkesir 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in dün gece de 5,1 büyüklüğündeki depremle sallanması panik yarattı.

Neredeyse her gün orta şiddette bir depremin yaşandığı bölgede endişeler artarken Türkiye'nin önde gelen 2 deprem uzmanı Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi.

Ahmet Ercan "Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer." derken; Görür'den dikkat çeken "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler." değerlendirmesi geldi.

"BU TÜRKİYE'NİN AYIBI..."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gece yarısı meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada bölgedeki gerginliğin sürdüğünü belirterek, "Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum.

"NE YAZIK Kİ..."

Ne yazık ki inceleme yaptığım sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı" dedi.

"BAŞLANGIÇTA NORMALDİ AMA..."

Prof. Dr. Naci Görür de bölgedeki depremler için "Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yetkililer vatandaşları ülkemizin Alp- Himalaya deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, can ve mal günvelikleri için sağlam binalarda oturmaları gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.

