Eski AKP'li bakan Mehmet Şimşek’in yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu. Deprem vergileri duble yollara gidiyor…

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.

Deprem sonrası muhalefetin ve sosyal medyanın gündemine yine aynı soru oturdu: Deprem vergileri nerede? Henüz bu soruya iktidar tarafından bir yanıt gelmedi.

AKP'Lİ ESKİ BAKAN ŞİMŞEK: DEPREM VERGİLERİ DUBLE YOLLARA GİDİYOR

2011 Van depremi sonrası aynı soru yöneltilen dönemin Maliye bakanı Mehmet Şimşek toplanan paraların eğitim, duble yollar, sağlık harcamalarında kullanıldığını belirtmişti.

27 Ekim tarihinde çeşitli gazete ve haber sitelerinde yer alan haberlere göre tütün ve sigara kaçakçılığıyla mücadele eylem planını açıkladığı basın toplantısında konuşan Şimşek’e, 1999 depreminden sonra çıkarılan vergiler neticesinde yaklaşık 46 ila 48 milyar liralık gelir elde edildiği ve bu vergilerin nereye harcandığı soruldu.

Şimşek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti. Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor.”

İşte o anlar: