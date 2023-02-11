AFAD görevlisiyim deyip yardım TIR’larını soydu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkilemişti. Şimdiye kadar 20 bin 665 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 88 kişi de yaralandı.

Tüm Türkiye tek vücut olarak depremden etkilenen illere yardım sefer seferberliği düzenleniyor. Gıda ve tekstil ürünlerinden barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler TIR'larla 10 ile sevk ediliyor.

TIR'lara yüklenen yardım ürünleri bazı vicdansızların iştahlarını kabartıyor.

Bu şerefsizlerden biri de Hatay Antakya'da ortaya çıktı. Kapalı spor salonu merkezi civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan kişi, Hakkarı Yüksekova'dan gelen yardım 3 TIR'ı çevirerek bir çiftliğin önüne getirtti. Aynı kişi bu kez çiftlik sahibine kendisini dernek sahibi ve depremzede olarak tanıttı.

Ardından da çiftliğin önüne indirttiği yardım malzemelerini çiftlik sahibine taşıttırdı. Yapılan ihbar sonucu kendini bilmez şerefsiz yakalanarak gözaltına alındı.

Çiftlikte bulunan malzemeler arasında 4 palet bebek bezi, yarım TIR dolusu su, 4 palet yumurta, 2 TIR dolusu tekstil malzemesi, muhtelif gıda ürünleri bulundu.

Çiftliğe 3 TIR'ın malzeme indirdiği belirtildi.