Depremde 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi davası

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Depremde 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi davası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'ne ilişkin davada tutuklu sanık Özcan Çakmak, "Sanki tek kusurlu bizlermişiz gibi bir algı oluşturulmakta" dedi. Mahkeme, 28 aydır tutuklu olduklarını belirten sanıkların tahliye talebini reddetti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü bloklarıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen altıncı duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu Penta Park A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Başkır, statik proje müellifi Özcan Çakmak ve tutuksuz sanık Metin Başkır ile taraf avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu sanıklardan Özcan Çakmak, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım. Ben 28 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mesut Başkır da üzerine atılı suçlamaları reddedetti ve "28 aydır tutukluyum, sağlık sorunlarım nedeniyle savunma yapamayacağım" dedi.

Müşteki avukatlarından Kemal Yavuz, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanıklar, binanın depremin şiddeti nedeniyle yıkıldığını öne sürüyor. Oysa bilirkişi raporları, Penta Park'ın 1978 yönetmeliğine aykırı şekilde inşa edildiğini ve yıkımın teknik kusurlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Gecekonduların ayakta kaldığı bölgede bu yapının saniyeler içinde çökmesi bunun kanıtıdır" dedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

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