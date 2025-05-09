Depremde 130 kişiye mezar olmuştu! Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı

Kaynak: ANKA
Depremde 130 kişiye mezar olmuştu! Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı. Statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verildi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Çuhadar Sitesi'nin dört blokunun yıkılması sonucu 130 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi ise yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı firari Enes Köksalmış, yönetim kurulu üyesi Fatih Karakale ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Çuhadar Sitesi'nin karar duruşması Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakale ise beraat etti. Firari durumda bulunan Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Köksalmış'ın dosyası ise ayrıldı.

Depremde 130 kişiye mezar olmuştu! Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı

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