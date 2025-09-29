Depremde 19 kişiye mezar olmuştu! Ermeç Apartmanı davasında yeni gelişme

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde bulunan Ermeç Apartmanı, 6 Şubat depreminde yıkıldı ve enkaz altında 19 kişi hayatını kaybetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş hakkında dava açtı. Bu dava ile daha sonra dönemin Malatya Belediyesi’nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla açılan dava birleştirildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın henüz dönmediği, bazı avukatların da mazeret dilekçesi sunduğu belirtildi.

İddia makamı ve sanık avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, talimatın dönüşünün beklenmesine ve sanık Metin Karataş hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım 2025'e erteledi.