Depremde 21 kişiye mezar olan Kırçuval Otel davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da büyük bir trajediye sahne olan Kırçuval Oteli’nin çökmesi davasında adalet arayışı sürüyor. Aralarında Malatya Büyükşehir Belediyespor’un 6 voleybolcusu ve 4 ampute futbolcusunun da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiği otelin yıkılmasıyla ilgili dava, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde beşinci duruşmasıyla devam etti. Tutuklu sanığın bulunmadığı davada mahkeme, sanıkların kusur derecelerini belirlemek için dosyayı yeniden bilirkişiye gönderme kararı aldı.

YARGI SÜRECİ

6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde, Malatya’daki Kırçuval Oteli saniyeler içinde yerle bir oldu. TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi’nde play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları da dahil 21 kişi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, hem Malatya’da hem de Türkiye genelinde derin bir yasa neden olurken, otelin yıkılmasında ihmallerin olup olmadığı sorusu yargıya taşındı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen beşinci duruşmaya, hayatını kaybedenlerin aileleri, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki duruşmalarda talep edilen belgelerin dosyaya ulaştığını ve incelendiğini belirtti. Ancak, sanıkların sorumluluk derecelerinin netleştirilmesi için ek bir bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE DASK SORULARI

Duruşmada sanık ve taraf avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme, önemli kararlar aldı. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra Kırçuval Oteli için DASK’a hasar ödemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi talep edildi. Eğer ödeme yapıldıysa, ilgili poliçelerin bir örneğinin mahkemeye sunulması için DASK’a müzekkere yazılmasına hükmedildi. Ayrıca, sanıkların kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşmayı 27 Haziran 2025 tarihine erteledi.