Depremde 25 kişiye mezar olan Zaman Apartmanı ile ilgili çok çarpıcı iddia! Bu kader mi şimdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 45 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan raporda, çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar…

KAYNAK: AA
Depremde 25 kişiye mezar olan Zaman Apartmanı ile ilgili çok çarpıcı iddia! Bu kader mi şimdi

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği Zaman Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Binanın statik proje müellifi, fenni mesulü ve teknik uygulama sorumlusu tutuklu sanık Abdil Göğebakan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianame, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın, dönemin yönetmeliğine göre statik proje müellifi, fenni mesulü ve teknik uygulama sorumlusu olduğu belirtilen iddianamede, binanın yıkılmasına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğince düzenlenen bilirkişi raporunun hazırlandığı kaydedildi.

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Raporda, proje aşamasında zemin etüdü raporu bulunmaması ve statik proje olmaması nedeniyle proje içeriğinin uyumlu ya da yeterli olup olmadığının tespit edilemediği yer aldı.

Kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı ve kiriş donatı alanı yetersizliği ile yetersiz donatı detaylandırması sebebiyle binanın yıkılmasında statik proje müellifi Abdil Göğebakan'ın sorumluluğunun bulunduğu ifade edilen raporda, yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği ve malzeme kalitesizliği sebebiyle yine fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu olan sanığın sorumlu olduğu belirtildi.

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İddianamede savunmasına yer verilen sanık ise binanın projesini arkadaşlarının çizdiğini, bu kişilerin proje imzalama yeterlilikleri olmadığı için imzayı kendisinden rica ettiklerini, kendisinin de hatıra binaen talebi kabul edip imza attığını öne sürdü.

İddianamede, "Söz konusu binanın statik projesini hazırlayan sanık Abdil Göğebakan'ın zemin etüdü yapılmadan inşaat yapılması, yeterli bir statik proje olmaması, kolon boyutları yetersizliği, kolon ve donatı alanları ile donatı detaylandırması yetersizliği sebepleri ile eksik ve hatalı projeye sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Binanın yapım aşamasında fenni mesul-teknik uygulama sorumlusu olan Abdil Göğebakan'ın donatı detaylandırması yetersizliğine ve malzeme kalitesizliğine rağmen eksik denetim yaparak inşaatın bu haliyle tamamlanmasına sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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