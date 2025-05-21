Depremde 29 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi için pes dedirten savunma

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı’nda 29 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasıyla ilgili olarak müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı ve yapı denetim firması yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ile Nevzat Bol hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen beşinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık Kadir Atmaca, tutuksuz sanıklar Nevzat Bol, Hikmet Doğanay, Mehmet Numan Aydoğan, Beyza Aygün Bağdatlı ve taraf avukatları katıldı.

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“MAHKEMENİN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR”

Müşteki Serpil Bozdoğan, sanık avukatlarının talebiyle dosyanın Pamukkale Üniversitesi’ne gönderilmesine itiraz etti. Tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep eden Bozdoğan, yapı denetiminin yapılmadığını, evrakta sahtecilik olduğunu ve belediye görevlilerinin de yargılanması gerektiğini vurguladı.

Müşteki avukatı Emine Nalçacı, daha önceki savunmalarını yinelediklerini belirterek, bilirkişi heyetine yönelik itirazlarını yazılı olarak mahkemeye sunduklarını ifade etti. Dosyanın yalnızca sanık avukatlarının belirttiği üniversiteye gönderilmesine karşı çıktıklarını dile getiren Nalçacı, iki ayrı bilirkişi raporunda “asli kusurlu” bulunan tüm sanıkların tutuklanmasını istedi.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan müşteki avukatı Ahmet Kazancı, “Mahkemenin tarafsızlık ve bağımsızlığına gölge düşmüştür. Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların dosya kapsamında bulunan raporda dikkate alınarak tutuklanmalarını talep ederiz” dedi.

Savcılık mütalaasında, eksik hususların giderilmesini talep ederek, sanık Kadir Atmaca hakkında suçun niteliği ve mevcut deliller ışığında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti. Bu nedenle Atmaca’nın tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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“27 AYDIR TUTUKLUYUM, TAHLİYEMİ TALEP EDERİM”

Savcılığın mütalaasının ardından söz alan tutuklu müteahhit Kadir Atmaca, 27 aydır tutuklu olduğunu ve kronik astım tedavisi gördüğünü belirterek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Nevzat Bol, adına atılan imzaların sahte olduğunu savunarak adli kontrol şartının kaldırılmasını ve beraatini istedi. Tutuksuz sanıklar Hikmet Doğanay, Mehmet Numan Aydoğan ve Beyza Aygün Bağdatlı da önceki savunmalarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Tutuklu müteahhit Atmaca’nın avukatı, depremin şiddeti ve ivme farkının dikkate alınmadığını öne sürerek, bu durumun müvekkilinin kusurunu ortadan kaldırabileceğini iddia etti. Avukat, “Müvekkil 14 bina yapmış, sadece biri yıkılmıştır. Kronik hastalıkları bulunuyor. Tutuksuz yargılanmasını ve adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

“BELEDİYE YETKİLİLERİ KUSURLUDUR”

Sanık Nevzat Bol’un avukatı, kriminal raporda müvekkilinin imzasının sahte olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle illiyet bağının kesildiğini savunarak adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Kara’nın avukatı ise Kayseri Kriminal Laboratuvarı raporunun, imzaların müvekkiline ait olmadığını gösterdiğini, müvekkilinin ağır kalp hastası olduğunu belirterek adli kontrolün kaldırılmasını ve raporun bilirkişilere gönderilmesini istedi. Ayrıca belediye yetkililerinin de kusurlu olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kadir Atmaca’nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz bazı sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, bazılarının ise devamına karar verdi. Bilirkişi raporunun beklenmesine hükmedilirken, Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı raporu bilirkişi heyetine gönderildi. Dosyanın aslı ve raporun ardından, evrakta sahtecilik yönünden suç duyurusunun celse arasında mahkemece değerlendirilmesine karar verildi. Duruşma, 23 Eylül’e ertelendi.