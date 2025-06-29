Depremde 30 kişiye mezar olan Güven Apartmanı davasında bilirkişi raporu krizi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Güven Apartmanı'nın yıkılması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, müteahhit Mesut Akar, yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin, uygulama denetçileri Macit Yetkin ve Mehmet Nihat Tanyol, statik proje müellifi Mehmet Öztürk ile kontrol elemanı Kazım Can hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIK AVUKATLARINDAN "ADLİ KONTROL KALDIRILSIN" TALEBİ

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Mesut Akar, Serkan Şener, Mehmet Öztürk ve Ahmet Taner Öztekin ve taraf avukatları ile depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı, diğer sanıklar duruşmada bulunmadı.

İddia makamı ve taraflar, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Bazı sanık müdafileri ise müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU KRİZİ...

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol kararlarının devamına hükmetti. Heyet, sanıkların adli kontrol yükümlülüklerine uymamaları halinde, CMK'nın 112. maddesi uyarınca derhal tutuklanacakları yönünde ihtarda bulundu.

Mahkeme ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) istenen bilirkişi raporunun beklenmesine, bilirkişi heyetine muhtıra gönderilerek raporun ivedilikle sunulmasının istenmesine, rapor için son kez süre verilmesine, sürenin sonunda rapor sunulmazsa bilirkişi heyetinin bölge kuruluna şikayet edileceği ve bu durumun davetiyeye şerh düşüleceğine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 20 Ekim'de görülecek.