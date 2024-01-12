Depremde 37 kişiye mezar olan binanın malzeme akma dayanımı yetersizmiş

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 37 kişinin ölümüne yol açan Zümrüt Apartmanı’na ilişkin bilirkişi raporu çıktı. Raporda, karot ve demir örneklerinin değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı belirlendi.

Adıyaman’da yıkılan Zümrüt Apartmanı’nda 37 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, tutuklanan 3 müteahhit ve 1 firari sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zümrüt Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın sonucunda, müteahhitler B.K. ve oğulları Y.K. ve E.K. ile firari sanık statik fenni mesul S.G.H. hakkında hazırlanan iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Zümrüt Apartmanı'nın saat 04.17'de meydana gelen ilk depremde, kısa sürede yıkıldığı iletildi. Depremden sonra, binanın durum tespiti için bilirkişi heyeti tarafından incelemelerde bulunulduğu, binanın kolan ve demirlerinden örnekler alındığını aktaran iddianamede, bilirkişi raporlarının Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne sunulduğu bildirildi.

Söz konusu iddianamede, KTÜ heyetince yapılan analizlerde yapının karot değerlerin düşük olduğu, donatlar için kullanılan malzemenin akma dayanımı değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı için yapı sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu ve belediye yapı kontrol biriminin asli kusurlu, teras kat ilavesi yapan kişinin de kusurlu olduğu iletildi.