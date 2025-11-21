6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 şehri enkaza çevirdi. Depremin yol açtığı yıkımda birçok inşaat firması ve müteahhitin yargılanması devam ediyor. 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı'nın bugün görülen duruşmasında ise avukatlar firari müteahhitler Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever hakkında kırmızı bültenin kaldırılmasını ve güvence belgesi verilmesini talep ettiler. Bu talepler mahkemenin bir sonraki celsesinde değerlendirilecek.

TÜM DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nin, binanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay ile fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan yönünden dosyayı bozmasının ardından yeniden dava açıldı. Sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan, binanın giriş katındaki otomobil bayisinde çalışan Coşkun Şahin, binada torununu kaybedip enkazdan çıkan Ömer Şahin, yapı kullanım izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu, inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici ile aranan müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever hakkındaki tüm dosyalar birleştirildi.

"KESİLEN KOLONLARI TAŞIMAMI İSTEDİLER"

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hiçbir sanık katılmadı. Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Tanık Cuma Çetintaş, mobilya dükkanına girdiğinde bazı kolonların kesildiğini gördüğünü belirterek, "Ben dükkana gittiğimde betonun ayağı kesilmişti. Biz kendilerine 'Bu bizim işimiz değil' dedik, fakat benden bunu taşımamı istediler" dedi.

"YALAN İFADE VERECEKTİR. SONRADAN YÖNLENDİRİLECELİĞİ AÇIKTIR"

Tanık Mehmet Sait Çakır, kanser hastası olması ve işaret dili bilmemesi nedeniyle duruşmada konuşamayacağını, beyanlarını kağıt kalemle daha sonra vereceğini belirterek sağlık raporunu mahkemeye sundu.

Depremde oğlunu kaybeden Seçkin Şahin ise tanık Çakır'ın dinlenmesini talep ederek, "Kendisi yalan ifade verecektir. Sonradan yönlendirileceği çok açıktır, yalan ve dalavere dönecektir" dedi. Mahkeme, tanık Çakır'ın beyanlarının bir sonraki celsede alınmasına karar verdi.

Depremde iki kardeşini ve babasını kaybeden Furkan Taşdemir, sanıklardan ve sanıkları savunan avukatlardan şikayetçi olduğunu belirtirken, Özlem Taşdemir de "Olayla ilgisi olan herkesten şikayetçiyim" dedi.

"ÖĞÜT KARDEŞLERİN TUTUKLU YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Müşteki avukatlarından Oğuzhan Kaya ise "Tüm dosya kapsamı, Öğütlerin kolonu kestiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Eyüp Öğüt ve Faik Öğüt'ün tutuklu yargılanmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Figen Peri ise "Arzu Emine Kaya'nın dosyaya bildirdiği beyanlarla birlikte kolonların zemin kattaki Öğütlerin mağazasında dekorasyon sırasında kesildiği netlik kazanmıştır. Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt'ün tutuklu yargılanmasını talep ederiz. Bu kişiler illegal yollardan yurt dışına çıktığında, müteahhitleri yargılayamadığımız gibi bu şahısları da getirmek mümkün olmayacaktır. Katılanlar adalet beklemektedir. 3. yılımız olmasına rağmen adalet sağlanamamıştır" diye konuştu.

Müşteki ve sanık Ömer Şahin'in avukatı Mehmet Ata Aslanoğlu, müvekillinin otomobil bayisinde çalışan bir işçi olduğunu ve söz konusu kolonu kesmediğini belirtti. Müvekkilinin depremde torununu kaybettiğini, binadan kendisine ve kızına ev aldığını söyleyen Aslanoğlu, "Bu durum hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi.

Aranan müteahhitlerin avukatları, müvekkilleri için yakalama emirlerinin kaldırılmasını, güvence belgesi verilmesini talep ederek her iki müvekkilin beraatini istedi.

"Sanıklar için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılsın"

Cumhuriyet savcısı, Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever dışındaki sanıklar için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep ederken, bu iki sanık hakkındaki güvence bedeliyle yakalamanın kaldırılması talebinin reddine ve yakalamalarının devamına karar verilmesini istedi.

Duruşma 16 Aralık'a ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve güvence verilmesine dair taleplerin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verdi; bu sanıklar hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararlarının devamına hükmetti.

Mahkeme, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verdi. Duruşmanın bir sonraki celsesi 16 Aralık'ta görülecek.