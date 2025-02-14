Depremde 72 kişiye mezar olan Grand İsias için 6 eski kamu görevlisine dava açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönemin Adıyaman Belediyesi yapı kontrol biriminde görevli olan ve yapı ruhsatında proje kontrollerinden sorumlu kişilerden Mehmet Salih Alkayış, Bilal Balcı, Abdurrahman Karaaslan, Yusuf Gül, Fazlı Karakuş ve dönemin belediye başkan yardımcısı Osman Bulut hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

"İDARİ BİR İŞLEM OLARAK ŞEKLEN MEVZUATA UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMDEN GÖRÜLDÜ MAHİYETİNDE İMZALADIM"

İddianamede altı kamu görevlisinden alınan savunmalara yer verildi. Şüpheli Osman Bulut, savunmasında tarih öğretmeni olduğunu, teknik bilgisi bulunmadığını belirterek, "Hatırladığım kadarıyla 1994 yılında Adıyaman Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Göreve başlamadan önce soruşturmaya konu Grand İsias Otel isimli taşınmazın kaba inşası bitmiş durumdaydı. Ancak söz konusu taşınmazın o dönem otel inşaatı olup olmadığını hatırlamıyorum. Ruhsat yenilemesi için görevliler bana dosyayı getirdiler. İnşaat ruhsat süresi 5 yılı geçtiği için yenileme işlemi yapılması gerekiyordu. Bana ruhsat biriminde bulunan teknik görevliler durumu izah ettiler, ben de imzaladım. Mesleğim gereği teknik detayı bilmiyordum. Dosyanın teknik içeriğini bilmiyordum. İdari bir işlem olarak şeklen mevzuata uygun olduğunu düşündüğümden görüldü mahiyetinde imzaladım. Söz konusu taşınmazın çökmesinde benim bir ihmalim söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"GÖREV YAPTIĞIM DÖNEMDE ORASI BİR AİLE APARTMANIYDI..."

Şüpheli Yusuf Gül, savunmasında soruşturmaya konu İsias Otel isimli taşınmazı bildiğini, 1992 yılında sözleşmeli olarak Adıyaman Belediyesi'ne imar müdürü olarak görev yapmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben o dönem prosedür gereği projelerin yönetmeliğe uygun olup olmadığını denetliyordum. Uygun olması halinde imzalıyordum. 27 Mart 1994 yılında belediyedeki görevime son verdim. Ağustos 1994 yılında ise Adıyaman ilinden ayrıldım. Bahse konu İsias Otel isimli taşınmazın yapı sahipleri ben görev yaptığım dönemde Bozkurt ailesiydi. Bildiğim isimler Ahmet Bozkurt, Mehmet Bozkurt ve müştereklerine ait bir aile apartmanıydı. Görev yaptığım dönemde burası otel değildi. Görev yaptığım dönem içerisinde söz konusu bina ile ilgili olarak otel yapılacağına dair bir başvuru olmadı. Ben belediyeden ayrıldıktan sonra bina ile ilgili olarak yeni belediye tarafından İsias Otel şirketi adına işlemler yapılmıştır. Bununla ilgili benim herhangi bir dahilim yoktur. Bu ruhsatı ve tadilatların yapılmasına müsaade eden ruhsat yetkileri sorumludur. Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

"İSİAS OTEL İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERİ TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli Bilal Balcı, savunmasında 1995'ten 2004 yılına kadar Adıyaman Belediyesi'nde mühendis kadrosunda ve ruhsat bürosunda şef olarak görev yaptığını anlattı. Balcı, Adıyaman Belediyesi'nden ayrılmasının üzerinden 20 yıl geçtiği için söz konusu işle ilgili yapılan iş ve işlemleri tam olarak hatırlamadığını, çalıştığı süre boyunca Grand İsias Otel ile ilgili İmar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yaptığını, mevzuat dışında herhangi bir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Balcı, "Öğrendiğim kadarıyla söz konusu otele ilişkin 2016 yılında iç ve dış tarafta esaslı bir tadilat yapılmıştır. Ayrıca binada ilave kat bulunmaktadır. Bu durumların binanın depremde çökmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara ilişkin belediyedeki görevlilere ilişkin soruşturma izni yapılmamış olmasına bir anlam veremiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

SAVCI KUSURLARI TEK TEK SAYDI...

Diğer kamu görevlileri de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şunları kaydetti:

"Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına tarafımızca itibar edilmemiştir. Şüphelilerin söz konusu Grand İsias Hotel isimli taşınmazın yapım sürecinde Adıyaman Belediyesi yapı kontrol birimi ve belediyenin ilgili birimindeki ruhsat kontrollerinden sorumlu personel olarak görev yaptıkları, adı geçen şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadığı, dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin söz konusu binanın statik projesindeki eksiklere rağmen projeyi onaylamak ve yapıya ruhsat vermek, donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği, rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu, aynı zamanda binada ruhsatsız olarak inşa edilen katların inşasına engel olmamak ve inşa edildikten sonra yıkımı için karar almamak sebepleriyle apartmanın yıkılmasına, 72 kişinin hayatlarını kaybetmelerine ve 10 kişinin ise yaralanmasına neden oldukları tespit edilmiştir.

Böylelikle şüphelilerin proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, öngörülen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istenmeyen ancak öngörülebilen mevcut sonucun gerçekleşmesinde kusurlarının etkili olduğu, bu nedenle şüpheliler hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu ayrı ayrı işledikleri hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delil bulunmuştur."

"KAMU GÖREVLİLERİ DE YARGILANACAK"

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte altı kamu görevlisi önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak. İsias Otel'de 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Nihayet aylardır beklediğimiz iddianameyi yazdılar. Kamu görevlileri de yargılanacak. Çocuğumu, çocuklarımızı, sevdiklerimizi bizden alan cahil zihniyetler, iş bilmezler, sonunuz olacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu 72 kişi yaşamını yitirdi. KKTC'li öğrencilerin aileleri, 17 Nisan 2024'te Ankara'ya gelerek dava sürecinden "Emsal karar" çıkması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşme sonrası ANKA Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan aileler, "İsias, Türkiye'de emsal bir dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek" dedi. Bu süreçte aileler, KKTC'de İsias Otel davasındaki sanıkların "olası kasttan" ceza alması gerektiğini belirterek "Adalete ışık tut" yürüyüşleri gerçekleştirdi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında İsias Otel'de yakınlarını kaybedenler, "Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin" dedi. Mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, fenni mesul Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 7 yıl 16 ay ceza verdi. Heyet sanıklara "iyi hal indirimi" de uyguladı. Öte yandan sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt'un beraatine karar verildi. Duruşma çıkışı açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsias Otel davasında verilen kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.