Depremde 8 dükkan ve 8 evini kaybetti, şimdi kiracı olarak yaşıyor

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 8 dükkan ve 8 evini kaybeden ve göç ettiği Bilecik'te kiracı olarak yaşayan Osman Turan, acı olayın ikinci yılını hüzünle andı. Turan, "8 dükkân ve 8 dairem vardı. Şikâyetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Allah'a çok şükür bugünlerimizi aratmasın" dedi.

6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Asrın felaketinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.

"ŞİKÂYETÇİ ASLA DEĞİLİM, ALLAH VERDİ, ALLAH ALDI"

Hatay Antakya'da 8 dairesi, 8 dükkanı bulunan esnaf Osman Turan, 6 Şubat depremiyle bütün mal varlığını kaybetti. Depremin ardından göç ettiği Bilecik'te kiracı olarak yaşama tutunan Turan, geçimini devletin ve çocuklarının desteği sayesinde sürdürdüğünü söyledi. Depremzede Osman Turan, "6 yaşından beri çalışıyorum. Esnafın içinde doğdum, esnafın içinde büyüdüm ileri gelen bir esnaf oldum ama 6 Şubat depreminde bütün mal ve varlığım gitti. Şikâyetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Hiçbir şeyim kalmadı, hayatım boyunca kiracılık yapmadım. Allah'a, şükür Bilecik'te şimdi kiracı olarak oturuyorum. Çocuklarımdan Allah razı olsun. Kiramı çocuklarım ödüyor. Ben kendi yağımla kavrulup gidiyorum. Çok şükür devletimiz ev kirası veriyor" dedi.

"ÇOCUKLARIM 5-6 SAAT O ENKAZIN ALTINDA KALDI"

Turan, asrın felaketini ve enkaz altından ailesinin kurtuluşunu şöyle aktardı:

"O gün sabah namazı için kalktım ve abdest aldım. Ardından deprem olmaya başladı. Hanımla benim aramda en az on metre var. Hanım o anda dedi ki, "Elini ver bana" ben de nasıl vereyim yanına gelemiyorum dedim. Çünkü sallantı o kadar şiddetli ki; bir o duvara bir bu duvara vurdu bizi. Allah'a şükür oradan çıktık. Omzumda baya yırtık oluşmuş. Acımızı unutup hemen arabaya bindik ve çocukların evine hareket ettik. Çocuklarımızla bizim aramızda beş kilometre kadar mesafe var, ama nasıl gittiğimi ben de hatırlamıyorum. İki dakikada vardık oraya, aparmanın altında bizim dükkan var market çökmüş. Birinci kat olarak marketin üzerine çökük vaziyette çocukların evi. Dört katlı bina, orada dört dairem, dört dükkanım, vardı hepsi gitti. Çocuklarım 5-6 saat o enkazın altında kaldı. Damatlar kollarıyla çekip kızımı kurtarmaya çalışırken, kızımın kolu çıktı. İtfaiye gelecek diye bekliyoruz, maalesef gelemediler, onları kendi imkanlarımız ile kurtardık. Adana'dan itibaren bütün yollar, darmadağın, ulaşım kapalıydı. Herkes can derdinde o sırada. Üzüntümüz bize yeter. Şimdi kendi çocuklarım koymuş sosyal medyaya fotoğraf, görünce çok üzüldüm. Onlar benim canlarım, ciğerimde Allah hepimize sabırlar versin. Mekanları cennet olsun inşallah."