Depremde anne ve babasını kaybeden yeğenlerine koruyucu aile oldular

Kaynak: Haber Merkezi
Depremde anne ve babasını kaybeden yeğenlerine koruyucu aile oldular

Arzu ve Ahmet Kocaman çifti 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremde anne ve babasını kaybeden yeğenlerine koruyucu aile olarak örnek bir davranışa imza attılar.

SERHAT KAYA - BİLECİK

6 Şubat 2023 Hatay depreminde Arzu ve Ahmet Kocaman çiftinin yeğenleri anne ve babalarını kaybetti. Kocaman çifti kendileri ve yeğenlerinin hayatı için çok önemli ve örnek bir karar alarak onların koruyucu ailesi oldular.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu bu örnek davranışı kurumun sosyla medya hesabından şu ifadelerle duyurdu;

“Bazen hayat, çocukların elinden her şeyi alabilir... Evini, okulunu, oyuncaklarını, hatta en sevdiklerini. Tıpkı büyük depremin ardından umutları enkaz altında kalan o çocuklar gibi ama neyse ki hayat, sadece kayıplardan ibaret değil. Bazen bir kapı açılır; sevgiyle, şefkatle, güvenle. İşte o kapı, bu ailenin kalbinde açıldı. 6 Şubat 2023 Hatay depreminde anne babasını kaybeden yeğenlerine Müdürlüğümüzce bugün imzalanan Koruyucu Aile Sözleşmesi ile Akraba koruyucu aile hizmeti kapsamında kalbinin kapılarını açan teyze ve enişte Arzu-Ahmet KOCAMAN Ailesi kendi düzenlerini, kendi dünyalarını yeğenlerinin yaralarını sarmak için yeniden şekillendirdiler. Onlara sadece bir çatı değil; bir ses, bir dokunuş, bir gülümseme oldular. Onlar, yıkılmış bir hayatın üzerine sevgiyle yeni bir yuva kuran cesur kalpler oldular.”

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