Depremde anne ve babasını kaybeden yeğenlerine koruyucu aile oldular

SERHAT KAYA - BİLECİK

6 Şubat 2023 Hatay depreminde Arzu ve Ahmet Kocaman çiftinin yeğenleri anne ve babalarını kaybetti. Kocaman çifti kendileri ve yeğenlerinin hayatı için çok önemli ve örnek bir karar alarak onların koruyucu ailesi oldular.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu bu örnek davranışı kurumun sosyla medya hesabından şu ifadelerle duyurdu;