Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında kritik 4. gün. Can kaybında son rakam 12 bin 391. Depremzedeler enkaz altında kalan yakınlarını soğuk havaya rağmen gece gündüz demeden kurtarmaya çalışmaya devam ediyor... Vicdanları sızlatan fotoğrafları görenler 'liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar can derdinde' demekten kendini alamadı.