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Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 20 bin 937'ye yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 388 afetzedenin diğer illere tahliye edildiğini açıkladı

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:34
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Depremde can kaybı 20 bin 937'ye yükseldi

Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 20 bin 937'ye yükseldi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 20 bin 937 kişi hayatını kaybetti. 80 bin 88 kişi kurtarıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.

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