Son Dakika... Depremde can kaybı 47 Bin 975'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası son durumu anlattı.

Sezer can kaybının 47 bin 975'e yükseldiğini açıkladı.

Yunus Sezer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bölgede sık sık artçı depremler olmakta. Burada hazır kuvvet olarak arama kurtarma personellerimizi tutuyoruz.

Yıkılacak ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girmelerini istemiyoruz. Artçı sarsıntıların devam edeceğini düşünüyoruz. Haftada birkaç kez uyarıda bulunuyoruz. Eşyalarınızı taşımak için hasarlı binalara girmeyin.

Bölgede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bölgede çalışanlara ise Allah'tan kolaylık diliyorum."

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