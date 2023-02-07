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  • Adana'da hasarlı yapıları böyle kamufle etmişler. Depremde çatlayan binalara sıva yapıldığı ortaya çıktı

Adana'da hasarlı yapıları böyle kamufle etmişler. Depremde çatlayan binalara sıva yapıldığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden birisi olan Adana'da binalarda oluşan çatlakları gizlemek için inşaatlara sıva yapıldığı ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 21:20
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Depremde çatlayan binalara sıva yaptılar. Adana'da hasarlı yapıları böyle kamufle etmişler

Adana'da hasarlı yapıları böyle kamufle etmişler. Depremde çatlayan binalara sıva yapıldığı ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce bina yıkılırken, birçok bina da hasar aldı.

Adana'da bir görüntü ise insan canının ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne serdi.

HASARLI YAPILARA SIVA YAPMIŞLAR

Bir inşaat firması, depremde hasar gören ve çatlaklar oluşan yapısını gizlemek için çatlaklara sıva yaparken görüntülendi.

Sıva yapıldığını cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaşlar ise "Allah belanızı versin" sözleriyle olaya sert tepki gösterdi.

İşte o görüntüler:

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DERE KENARINA YAPILACAK OKUL VE KONUTLARIN YAPIMI DURDURULMASI HUKUK DIŞI İMARLARA YAPILARA DURDURMAK İÇIN ÖLMEK DEĞIL YAŞAMAK IÇIN MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR
7.02.2023 21:48
KAÇAK YAPI KAÇAK İMAR KAÇAK RUHSAT GİZLI İHALLER ÜZERİNE VERİLEN RUHSATSIZ YAPI İMARI İZNİ OLAN HEYALAN GÖÇÜK DEPREME DAYANIKLI OLMAYAN AKAR SU DERE BOYU ALANLAR  
 
KONUTLARIN ÇATLAKLARINI HANGİ FİRMALAR KAPATIP SIVA YAPARAK SAKLAYAN İNSANLARI KANDIRAN FİRMALAR VE MAL SAHİPLERI KONUT MÜTAHİTLERİ. ARAŞTIRLSIN? BULUNSUN CAZASINI ÇEKSİN
7.02.2023 21:43
VİCDANSIZLAR MILLETE BİLE BİLE KONUT DEĞİL MEZAR SATMIŞLAR  
 
hacı ali
7.02.2023 21:27
o catlaklar depremden degil fazla sıcak tan rahat olun sıkıntı yok hallederiz sigortası garantisi var 10 şiddedinde darbeye dayanır o olmassa zaten dask lı veriyoruz dask bizden bedava  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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