Adana'da hasarlı yapıları böyle kamufle etmişler. Depremde çatlayan binalara sıva yapıldığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce bina yıkılırken, birçok bina da hasar aldı.

Adana'da bir görüntü ise insan canının ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne serdi.

HASARLI YAPILARA SIVA YAPMIŞLAR

Bir inşaat firması, depremde hasar gören ve çatlaklar oluşan yapısını gizlemek için çatlaklara sıva yaparken görüntülendi.

Sıva yapıldığını cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaşlar ise "Allah belanızı versin" sözleriyle olaya sert tepki gösterdi.

İşte o görüntüler: