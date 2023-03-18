﻿Depremde en güvenli yer kendi eviniz olacak

ODTÜ'lü Elektrik ve Elektronik Yüksek Mühendisi Sabahattin Çelik ziyaretime geldi. Çelik geliştirdiği, "Özgün İnşaat Teknolojisi" hakkında bilgi verirken, "Deprem anında en güvenli yer kendi evinizdir" diye iddialı konuştu.

Yerli ve millî teknoloji dikkatimi çekti.

Çelik, "Yığma, kolon-kiriş, tünel kalıp ve çelik konstrüksiyon gibi konvansiyonel inşaat teknolojilerine göre birçok teknik ve ekonomik üstünlükler içeren Özgün İnşaat Teknolojisi hayat kurtarması bir yana bina ve mal kaybını da engeller" dedi.

-Soru: 7-8 şiddetindeki depremlerde binalar yıkılmaz mı?

Çelik dedi ki;

"Özgün İnşaat Teknolojisi; her şiddetteki depreme karşı %100 korumalıdır. En güzel sloganımız şudur:

Deprem anında en güvenli yer kendi evinizdir.

Bu teknoloji, villa, toplu konut, onlarca kata sahip gökdelenler, okul, hastane, devlet dairesi ve fabrika gibi her tür yapı için uygulanabilir.

Özgün İnşaat Teknolojisinde tek bir tane bile tuğla, briket ve gaz beton gibi dolgu malzemesi kullanılmamaktadır.

Kaba sıva, ince sıva gibi örtücü malzemeler ve harç kullanılmamaktadır.

Özgün İnşaat Teknolojisi ile inşa edilen tüm yapılarda sismik izolatörler bulunmaktadır."

-Soru: İthal bir teknoloji mi?

Çelik dedi ki;

"Bölgeye göre özel tasarlanan ve %100 yerli tasarım ve yerli üretim olan sismik izolatörler hem deplasman hem de ivme kontrollüdür.

Bu nedenle 7-8 şiddetindeki depremler bile çok az hissedilir.

Kolon-Kiriş sistemi gibi depreme karşı dayanıksız olan ve on binlerce vatandaşımızı hayattan koparan inşaat teknolojilerine artık hiçbir kentimizde ve hiçbir koşulla müsaade edilmemeli.

Tünel Kalıp İnşaat Teknolojisi, Özgün İnşaat Teknolojisiyle ne ekonomik ne de güvenlik açısından kıyaslanamaz.

Her bir katta 4, 6 veya 8 daire bulunan binalarda her bir katın inşa süresi azami 2 gündür.

İnşaat üretiminin büyük bir bölümü üretim tesislerinde hazırlandığı için inşaat süresi çok kısa, inşaat kalitesi çok yüksek, maliyet çok düşük ve çevreye verilecek olan rahatsızlıklar ise çok düşük olacaktır.

İnşaat alanında tuğla parçaları, kum, çakıl ve cüruf gibi hiçbir atık malzeme oluşmamaktadır."

-Soru: Konut imalatı hızla yapılabiliyor mu?

Çelik dedi ki;

"Azami 100 personele sahip bir üretim tesisinde günde 100 konutluk üretim yapılabilmektedir.

İhtiyaca göre her bir kentte birden fazla üretim tesisi kurularak yıllık konut üretimi her bir kentte birkaç 100 bin adede rahatlıkla ulaşabilir.

Depreme yüzde 100 dayanıklı konutların artmasıyla kentlerde deprem sonrası yardım, kurtarma, toplanma alanı, çadır kent, konteyner kent, deprem yardımı ve depremzede gibi kavramlar artık duyulmayacaktır.

Milyarlarca dolar mal kaybı ve en önemlisi can kaybı asla olmayacaktır.

Kentsel dönüşümün en hızlı ve en güvenilir yeni teknolojisidir."

-Soru: Özgün İnşaat Teknolojisinde kullanılan temel malzemeler neler?

Çelik dedi ki;

"C35 hazır beton, nervürlü demir, hazır beton plakalar ve özel tasarım patentli çelik kafes bloklardır.

Beton, demir ve beton plakalar piyasadan hazır alınırken, patentli ürün olan çelik kafesler fabrika ortamında üretilmektedir.

Fabrikaya 6 metre boyunda standart çelik kutu profiller giriş yapmaktadır. Fabrikada bulunan tamamı otomatik veya yarı otomatik kesme, biçme ve kaynatma makinelerinden sonra fabrikanın diğer ucundan özel tasarım çelik kafesler projeye göre tekli, ikili, üçlü veya dörtlü gruplar halinde çıkmaktadır.

100 metrekarelik bir konut için fabrikadan çıkan parça sayısı yaklaşık 300 adettir. Bu kafeslerin 4 kişilik bir kadro ile inşaat alanında kurulması azami 5 saatte gerçekleşmektedir.

Konvansiyonel inşaat teknolojilerinde uzunluk ölçüsü "cm" iken ilk kez özgün inşaat teknolojisinde uzunluk ölçüsü "mm" olarak alınmıştır.

Kapı, pencere ve diğer aksamların montajı mm hassasiyetinde yapılabilmektedir.

Fabrikadan çıkan profiller üzerinde nervürlü demir donatılar, elektrik ve mekanik tesisat aksamları monte edilmiş ve kafesler boyanmış olarak fabrikadan sevk edilmektedir."

-Soru: Maliyet ve üretim hızı nedir?

Çelik dedi ki;

"Yaklaşık 70 metrekarelik fabrika alanına gereksinim olan ve 6 kişilik ekiple 1 üretim hattında 100 m²'lik konut için gerekli olan yaklaşık 4.000 kg malzeme işlenmektedir.

Her bir ilçede yaklaşık 1 milyon USD bütçeyle 5.000 m² alana kurulacak olan tesiste yılda asgari 36.000 konut üretimi gerçekleştirilebilecektir.

Vatandaşlarımız depreme karşı %100 korunurken, konut fiyatlarını ve kira bedellerini de çok kısa bir sürede en az yarıya hatta üçte bire indirecektir.

Sismik izolatörlere sahip, azami 4 katlı binalarda, 100 m²'lik, 3+1 süper lüks dairelerin maliyeti 750 bin lira mertebesinde olmaktadır."