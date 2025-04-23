Depremde Fatih Surları’ndan kopan parça yola düştü

Kaynak: DHA
Depremde Fatih Surları’ndan kopan parça yola düştü

6.2 şiddetinde yaşanan deprem sonrası Fatih Surları'ndan bir parça yola düştü.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Fatih Surları'ndan kopan bir parça yola düştü. Taş parça, belediye ekipleri tarafından yol kenarına alındı.

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Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, İstanbul'un tarihi surlarından olan Fatih Surları’ndan kopan büyük bir parça, Sulukule Caddesi üzerine düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ekipler, surlardan kopan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki parçayı vinç ile yol kenarına aldı.

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