Depremde hasar alan binayı soydu

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde depremde ağır hasarlı olduğu için girilemeyen bir binanın 4 dairesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışma neticesinde, ağır hasarlı olduğu için girilemeyen bir binanın 4 dairesinden hırsızlık yaptığı belirlenen H.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.