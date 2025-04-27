Depremde hayat kurtaracak uygulama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Depremde hayat kurtaracak uygulama

Elazığ’da, İl Özel İdaresi ve HARKUT iş birliğiyle “Binaların Yapım Teknikleri ve Çöken Binalara İlk Müdahale Stratejileri” eğitimi düzenlendi.

Elazığ İl Özel İdaresi ile Harput Arama Kurtarma Derneği (HARKUT) iş birliğinde "Binaların Yapım Teknikleri ve Çöken Binalara İlk Müdahale Stratejileri" konulu uygulamalı eğitimi verildi.

Eğitim Sarıçubuk köyünde depremde ağır hasar almış bir yapının bulunduğu noktada gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, çöken binalarda binanın yapım tekniğine uygun müdahale yöntemleri ile yapı elemanlarının taşıyıcı özellikleri dikkate alınarak güvenli bir şekilde ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Ayrıca, enkaz altında kalan canlılara yönelik arama-kurtarma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken yapısal güvenlik analizleri ve doğru müdahale teknikleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Depremde hayat kurtaracak uygulamalı eğitim

Depremde hayat kurtaracak uygulamalı eğitim

Depremde hayat kurtaracak uygulamalı eğitim

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