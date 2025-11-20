Kandilli Rasathanesi'nin Deprem Erken Uyarı Sistemi'ndeki gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Deprem Erken Uyarı Sistemi'ndeki yenilikleri anlatarak, "Aletlerin modernize edilmesi ve hızlandırılmasıyla işlem süresi de kısaldı ancak şimdi yeni yazılımlar ve hızlı iletişim sistemleri var. Böylece hızlı bilgi, doğru bilgi, yanlış alarmın olmadığı bilgi konusunu test ediyoruz" dedi.

Özel, Kandilli Rasathanesi'nde akademisyenlerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde geldikleri noktayı, teknik bilimsel gelişmeleri ve operasyonel olarak sundukları hizmetleri paylaştı.

Nurcan Meral Özel

Enstitünün erken uyarı çalışmalarına 1998'de başladığını ve 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla Marmara Bölgesi'nde 10 istasyonlu Erken Uyarı Sistemi ve 110 istasyonlu Hızlı Hasar Tespiti Sistemi kurulduğunu anlatan Özel, 2012'de de Valilik tarafından sistemin yenilendiğini aktardı.

Özel, gelinen son aşamada istasyonların veri iletim altyapısının da yenilendiğini belirterek, depremlerin başladığı anda sismik dalgaların faya yakın istasyonlardan gelen verilerle işlendiğini kaydetti.

Erken Uyarı Sistemi için gereken altyapının önemine işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Aletlerin modernize edilmesi ve hızlandırılmasıyla işlem süresi de kısaldı ancak şimdi yeni yazılımlar ve hızlı iletişim sistemleri var. Böylece hızlı bilgi, doğru bilgi, yanlış alarmın olmadığı bilgi konusunu test ediyoruz. Test ederken en büyük hedefimiz güven aralığını oluşturmak, sınır koşullarımızı ve tolerans aralığımızı belirlemek çünkü bu bizim vatandaşa sadece 'deprem oluyor' diye önceden verebileceğimiz bir durum değil. Toplumsal fayda sağlamasını hedefliyoruz. Yani bu bütün kurumlar, kritik yapılar, bakanlıklar, onların kendi kritik eşik değerlerine göre sistemimizi mühendislik parametreleriyle kalibre edebilecek duruma getirmeye çalışıyoruz."

5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN SİNYALİ ÖNCEDEN GELDİ

Fayın yakınlığının ölçüm süresiyle ilişkili olduğunu dile getiren Özel, 2 Ekim'deki Marmara Denizi Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin 8.4 saniye öncesinde uyarının geldiğini anlattı.

Yürütülen çalışmada gelinen aşamanın önemine işaret eden Özel, "Acil durumun harekete geçirilmesi, otomatik vanaların kapatılması, gazların kesilmesi, Marmaray'ın, Avrasya Tüneli'nin durdurulması, metro hatları ve özellikle Marmara Denizi kıyısındaki kritik altyapıların güvenliğinin alınmasını sağlayacak. Yani deprem sonrası ikinci afetleri, yangınları da tetiklememesi açısından bu kritik altyapıların bizim müşteri kurumumuz gibi olması gerekiyor. Onların eşik değerlerini, isteklerini, mühendislik hizmetlerine uygun olarak bizim bu sistemi kalibre etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KANDİLLİ UYARI' UYGULAMASI TEST AŞAMASINDA

Prof. Dr. Özel, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla KRDAE'nin bir yazılım firmasıyla ortaklaşa iOS tabanlı bir mobil uygulama geliştirdiğini ve şu anda yaklaşık 2 bin 500 cihazın test grubunda olduğunu ifade etti.

Mobil uyarı sisteminin adının "Kandilli uyarı" olduğunu belirten Özel, "Kullanıcıların büyük çoğunluğu bilim insanlarından oluşuyor. Herkesten geri dönüş alıyoruz ve biz kendimiz de buradan inceliyoruz. Yani sadece depremin yıkıcı dalgası gelmeden önce uyarı vermesini değil, aynı zamanda da şiddeti de belirliyoruz. Kullanıcılara, depremi nasıl hissettiklerini de soruyoruz. Geri dönüşler gayet iyi. Hızlılığımız, doğruluğumuz iyi. Şimdiye kadar yanlış alarm vermedi sistem. Diğer yandan da en maksimum iyi, hızlı, doğru bilgi verecek algoritmaları deniyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nden gerçek zamanlı veri getirecek altyapıyı kurmanın uyarı süresini kısaltacağını aktaran Özel, bu alana yapılacak yatırımların önemini vurguladı.

Sismik ağın modernizasyonu ve sıklaştırılmasının da önemine değinen Özel, "Bu mevcut ağı yenileme ve haberleşme sistemlerini hızlandırmak suretiyle Erken Uyarı Sistemi'ni ülke genelinde işler hale getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Denizlerden veri getirmenin de artık çok hızlı gelişen bir teknoloji olduğunu vurgulayan Özel, kurulacak yeni istasyonların uyarı süresini kısaltacağını kaydetti.

Rasathane tarafından hayata geçirilen Deprem Erken Uyarı Sistemi, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel tarafından yapılan basın tanıtımı şöyle:

Marmara Bölgesi’ndeki 40’tan fazla istasyondan gelen veriler, gerçek zamanlı olarak erken uyarı yazılımlarına aktarılmakta; bu yazılımlar depremin yeri ve büyüklüğünü saniyeler içinde tahmin ederek uyarı üretmektedir.

Basın tanıtımı

Deprem sinyali algılandıktan sonra sistem, 6–9 saniye içinde konum ve büyüklük hesaplayabilmektedir. Marmara Denizi tabanına yerleştirilmesi ve gerçek zamanlı veri iletmesi planlanan yeni cihazlarla bu sürenin 3–6 saniyeye düşürülmesi hedeflenmektedir.

41 SANİYE ÖNCE UYARACAK

27 Ekim 2025 Mw 6.0 Sındırgı Depremi’nde, istasyon ağının sınır bölgesinde olmasına rağmen sistem, İstanbul’daki kullanıcılara ana sarsıntıdan 37 saniye önce başarıyla uyarı göndermiştir.

Bu sistemle, Marmara Fayı’nın batısında oluşacak bir depremde, İstanbul’da depreme 140 km uzaklıkta bulunan bir kullanıcı sarsıntıdan 30 saniye, 180 km uzaklıktaki kullanıcı ise sarsıntıdan 41 saniye önce uyarı mesajı alabilecektir.

KRDAE’nin istasyonlarında ortalama 5–6 saniyelik veri iletim gecikmesi, Marmara’daki yeni 30 istasyonda yaklaşık 0,2 saniye düzeyine inmiştir. Bu sebeple pilot bölge olarak Marmara seçilmiştir. Ağ modernizasyonu ve veri iletim hızını artıran çalışmaların tamamlanmasıyla erken uyarı altyapısının ülke geneline yayılması planlanmaktadır.

KRDAE, 1998 yılından itibaren Deprem Erken Uyarı Sistemleri konusunda çalışmaktadır. 2001 yılında Bakanlar Kurulu’nun 2001/2232 sayılı kararıyla, Türkiye dünyada bu sistemi kuran ilk altı ülkeden biri olarak 2002’de İstanbul Erken Uyarı Sistemini devreye almıştır. Uzun yıllara dayanan bu birikim, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası hızlandırılan çalışmalarla birlikte, sistemin uyarı üretebilecek ve dağıtabilecek seviyeye ulaşmasını sağlamıştır.

Erken uyarı sistemleri; bir deprem başladığı anda, faya yakın istasyonlardan gelen sismik verilerin işlenmesiyle, yıkıcı dalgalar henüz ulaşmadan önce uyarı verilmesini sağlayan teknolojik sistemlerdir. Depremin merkez üssüne yakın yerlerde uyarı süresi çok kısa, uzak bölgelerde ise daha uzun olur. Depremin ilk tespit süresi, istasyonların kaynağa olan uzaklığına bağlı olarak değişmektedir.

Bu altın saniyeler, kurumların ve yerel yönetimlerin önceden planlanmış eylemleri devreye alarak risklerin azaltılmasını sağlar. Tren ve metro hatlarının yavaşlatılması/durdurulması, gaz vanalarının kapatılması, acil çıkış kapılarının açılması, alarm ve anons sistemlerinin devreye girmesi gibi otomatik işlemler ile acil durum protokollerinin aktifleşmesi, arama-kurtarma ekiplerinin hazırlanması ve tahliye süreçlerinin başlatılması gibi yarı otomatik ve manuel eylemler bu kapsamda gerçekleştirilebilmektedir.