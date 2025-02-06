Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden polis memuru Muhammet Uçar (43) ve eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar (40) ile çocukları Tuna (6), Göksu (3) ve ikizi Cansu Uçar, depremin 2'nci yıl dönümünde anıldı.

İmamoğlu Asri Mezarlık'taki anma törenine İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile ilçe protokolü ve polis memurunun ailesi katıldı. Kaymakam Şahin ile Belediye Başkanı Karaköse, Muhammet Uçar, eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar ile çocukları Tuna, Göksu ve ikizi Cansu Uçar'ın mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Bomba imha uzmanı polis memuru ve ailesi ile tüm depremde hayatını kaybedenlere dualar edildi, aynı acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Şahin ile protokol üyeleri ayrıca depremde ölen diğer vatandaşların da mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı

Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı

Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı

Son Haberler
5 metreye ulaşan dev dalgalar sahilleri dövdü
5 metreye ulaşan dev dalgalar sahilleri dövdü
Güzel oyuncunun kızı evi terk etti
Güzel oyuncunun kızı evi terk etti
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Genel başkanımıza yapılanlar, konuşanları susturmaya yönelik bir operasyondu
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Genel başkanımıza yapılanlar, konuşanları susturmaya yönelik bir operasyondu
Trabzonspor'un Eyüpspor mesaisi
Trabzonspor'un Eyüpspor mesaisi
Erzurumlular hayırda buluştu
Erzurumlular hayırda buluştu