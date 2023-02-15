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Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapılar Kahramanmaraş’taki depremle hasar gördü.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:26
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Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı

Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı
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AA

İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim bir noktada yer alan Hazreti Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde çöktü.

Cami tamamen yıkılırken, türbenin içerisinde bulunan sanduka ise zarar görmedi.

Türbenin yanında bulunan revaklar da yıkıldı, bir kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

ZİYARETÇİLER ÜZGÜN
Gaziantep'te yaşayan ve depremin ardından bölgeyi ziyarete gelen Sinan Yılmaz, AA muhabirine, afet sonucu yıkılan caminin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Depremden sonra caminin yerle bir olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında türbeye ziyaretçi geldiğini anlattı.

Talip Yılmaz, bu zamana kadar böyle bir felaket görmediklerini ifade etti.

Kendi evlerinin de depremden etkilendiğini belirten Yılmaz, "Burayı gördük çok üzüldük ama her şey Allah'ın takdiri." dedi.

TÜRBE HAKKINDA
Türbe Hazreti Muhammed'in sahabelerinden olan ve bölgede yaşadığı rivayet edilen Ukkaşe Bin Mihsan el-Esedi adına yapıldı.

Hazreti Ömer döneminde İslam dinini tebliğ için bölgeye geldiği rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin, burada şehit edildiği belirtiliyor.

Gaziantep ve Kahramanmaraş yöresinde birçok kişinin ondan esinlenerek çocuklarına Ökkeş ismi verdiği biliniyor.

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