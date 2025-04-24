Depremde iletişim neden çöktü? İletişim skandalı depremi gölgeledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da çöken GSM altyapısını sert bir dille eleştirdi. İletişim sorunlarının AKP’nin rant odaklı telekomünikasyon politikalarının bir sonucu olduğunu savunan Karasu, “İki yıl önceki depremlerde de iletişim çöktü, insanlar yakınlarına ulaşamadı. Şimdi aynı manzarayı tekrar gördük. Bakan, Suriye’ye internet desteği vermekten bahsediyor. İnsana ‘Siz Türkiye’nin mi, Suriye’nin mi bakanısınız?’ diye sorarlar.” diyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yüklendi.

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“ALDIĞINIZ ÖNLEMLER VE KARARLAR NELERDİR?”

"Depremde binalardan önce çöken sistemin aslında AKP’nin Türk Telekom’un özelleştirmesi ile başlattığı ve tamamen rant odaklı telekomünikasyon politikası" olduğunu ifade eden Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları sordu:

"Yaşanan Marmara depreminde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un iletişim kesintilerinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir? Bu şirketlerin deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda yapmaları gereken yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin sonuçları nelerdir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu şirketlere, yaşanan sorunlarla ilgili herhangi bir idari para cezası, yaptırım veya lisans uyarısı uygulanmış mıdır? Uygulanacak mıdır? Bakanlığınızın deprem özelinde, afetler konusunda zamanında erişilebilir ve kesintisiz iletişim için aldığı önlemler ve kararlar nelerdir?"