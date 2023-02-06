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Adana’da iş yeri beşik gibi sallandı. Görüntüler ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremden Adana’da etkilendi. Bir iş yerinin beşik gibi sallanma görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:15
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Depremde iş yeri beşik gibi sallandı 

Adana’da iş yeri beşik gibi sallandı. Görüntüler ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde deprem anı, anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin etkileri Adana’nın Kozan ilçesinde güvenlik kamerasına yansıdı. 

Bir iş yerinin güvenlik kamerasında önce hafiften hareketlenme olduğu, daha sonra iş yerinin beşik gibi sallandığı görüldü. Bir süre sonra ise raflardaki malzemelerin düştüğü gözlendi.

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