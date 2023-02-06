Adana’da iş yeri beşik gibi sallandı. Görüntüler ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde deprem anı, anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin etkileri Adana’nın Kozan ilçesinde güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasında önce hafiften hareketlenme olduğu, daha sonra iş yerinin beşik gibi sallandığı görüldü. Bir süre sonra ise raflardaki malzemelerin düştüğü gözlendi.