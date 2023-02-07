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İşte bu çaresizliğin resmi. Depremde kaybettiği 15 yaşındaki kızının elini ilk gününden itibaren bırakamadı

Az sayıda resim deprem gerçeğini ve çaresizliği gözler önüne serebilir. Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini dondurucu soğuğa rağmen bir an bile bırakmadı. İşte çaresizliğin resmi sadece bu olabilir.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 20:31
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Depremde kaybettiği 15 yaşındaki kızının elini ilk gününden itibaren bırakamadı

İşte bu çaresizliğin resmi. Depremde kaybettiği 15 yaşındaki kızının elini ilk gününden itibaren bırakamadı
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.

IRMAK’IN ELİNİ SON KEZ TUTUYOR

Mesut Hancer isimli vatandaş molozların arasında kamburu çıkmış, bir zamanlar apartman dairesi olan beton blokların, kırılmış camların ve kırık tuğlaların altındaki yatağında yatan 15 yaşındaki Irmak'ın elini belki son kez tutuyor.

Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazının yanında bekliyor.

 

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