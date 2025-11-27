İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve öğrenci yurdunun da bulunduğu Büyük Çarşı İş Hanı'yla ilgili soruşturmada, binanın müteahhidinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle, depremin üzerinden 1000 gün geçtikten sonra "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdi.

Yurtta 19 yaşındaki oğlunu kaybeden anne yaptığı itirazda, dosyanın yalnızca yıllar önce vefat etmiş bir kişiye yüklenerek kapatılmasının cezasızlık yaratacağını belirterek, kamu görevlileri de dahil tüm sorumluların tespit edilip soruşturulmasını istedi.