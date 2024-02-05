Depremde oğlunu kaybeden anneden adliye önünde haklı feryat. 'Oğlumun sesini kimse duymadı'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan iller arasında yer alan Adıyaman’da depremin izleri hala silinebilmiş değil.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yerle bir ettiği illerden Adıyaman’daki Grand Isias Hotel‘de 6 Şubat 2023’te KKTC’den Türkiye’deki voleybol turnuvasına katılmak üzere gelen 26 öğrenci de vardı.

Adıyaman merkezde bulunan İsias Otelde konaklayan kafileden kimse kurtarılamadı.

“DEPREM ÇOK ŞİDDETLİ OLDUĞU İÇİN YIKILDI”

Depremde yerle bir olan otel için şüphelilerin yargılandığı davaya geçtiğimiz ay başlandı.

Şüpheliler yargılanmaya devam ederken, İsias Otelin sahibi, 6 Ocak tarihinde mahkemeye verdiği savunma ise herkesi şoke etmişti.

Tutuklu otel sahibi Ahmet Bozkurt, savunmasında, depremin çok şiddetli olduğu için otelin yıkıldığını iddia etmişti.

“ÇOCUĞUMUN SESİNİ KİMSE DUYMADI”

Yıkılan İsias Otelin enkazında bir yaşamını yitiren Nazımcan’ın annesi Adıyaman Adliyesi önünde yaşananlara isyan etti.

Anne, “Çocuğumun sesini kimse duymadı. O ses duyulsaydı belki de şuan burada hiçbir anne ve çocuk ağlamayacaktı” diye tepkisini dile getirdi.