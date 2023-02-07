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Depremde ölen astsubay ve oğlu yan yana toprağa verildi

Hatay’da enkaz altında kalan Astsubay Emrah Yaman (33) 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut ile birlikte hayatını kaybetti. Baba oğul Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Çakırlar Köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:25
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Depremde ölen astsubay ve oğlu yan yana toprağa verildi

Depremde ölen astsubay ve oğlu yan yana toprağa verildi
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İHA'nın haberine göre, Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı büyük depremle sarsıldı. Merkezi Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ikinci bir deprem etkili oldu. Deprem afetinde yıkılan binaların enkazlarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

Merkez üssü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı. Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah, eşi Binnur ile kızı Zahide ve Mehmet Umut Yaman, yıkılan evlerinin enkazında kaldı. 

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan eşi ve kızı, hastanede tedavi altına alındı. 33 yaşındaki Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut, enkazdan sağ kurtarılamadı. Baba ve oğulun cenazesi, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine götürüldü.

Köy meydanında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba oğul Çakırlı köyündeki aile mezarlığına yan yana toprağa verildi. Emrah Yaman'ın babası Hasan, annesi Zahide ve eşi Binnur Yaman ise cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Vali Yardımcıları Recep Yüksek ve İsmail Küreci, Yapraklı Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Emrah Yamanın Babası Hasan Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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