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Depremde ölen emniyet müdür yardımcısı ve oğlunun cenazeleri Uşak'ta toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Kilis İl Emniyet Müdür Yardımcısı Duran Datlı (59) ve oğlu Yiğitcan Datlı'nın (28) cenazeleri, Uşak'ta toprağa verildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:14
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Depremde ölen emniyet müdür yardımcısı ve oğlunun cenazeleri Uşak'ta toprağa verildi

Depremde ölen emniyet müdür yardımcısı ve oğlunun cenazeleri Uşak'ta toprağa verildi
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AA'da yer alan habere göre, Hatay'da yıkılan binanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan Kilis İl Emniyet Müdür Yardımcısı Datlı ve oğlu Yiğitcan Datlı'nın cenazeleri, kara yoluyla kente getirilerek Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğündeki morga konuldu.

Baba ve oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşları, polis merasim mangası tarafından Yücetepe Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde gözyaşı döken Datlı'nın eşi Kezban Datlı ve 12 yaşındaki kızları Elif Ada Datlı'yı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, Karaağaç Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi.

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