Depremde kaybettiği kızının elini bir an olsun bırakamadı

Depremde son rakam: 3 bin 549 vefat, 20 bin 534 yaralı...
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.
KIZININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKAMADI
Fotoğraf karesinde Mesut Hancer, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ertesi günü, depremin merkez üssüne yakın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutuyor.
Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazınının yanında bekliyor.
DEPREMİN ARDINDAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR
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