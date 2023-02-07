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Depremde kaybettiği kızının elini bir an olsun bırakamadı

Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen bir an bile bırakmadı. 

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:57
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Depremde ölen kızının elini bırakamadı

Depremde kaybettiği kızının elini bir an olsun bırakamadı
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Depremde son rakam: 3 bin 549 vefat, 20 bin 534 yaralı...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını da görüntüledi.

KIZININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKAMADI

Fotoğraf karesinde Mesut Hancer, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ertesi günü, depremin merkez üssüne yakın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutuyor.

Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazınının yanında bekliyor. 

DEPREMİN ARDINDAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR

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Özgür
7.02.2023 17:30
Of of nasıl bir acıdır yürek dayanmaz. Allah sabırlar versin :(  
 
Maçkalı
7.02.2023 17:25
Yūrek dayanmaz buna Rabbim sabır ihsan eyle, değerli kardeşime.  
 
Hakan
7.02.2023 17:21
ALLAH sabır versin  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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