Depremde panikle binalardan atlayanlar kameralara yakalandı

Sarsıntı sırasında Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı kişiler panikle binalardan atladı. Bu anlardan biri güvenlik kamerasına yansırken, atlayanların hafif yaralandığı bildirildi.

İstanbul'da bugün saat 12.46'da yaşanan ve yaklaşık 13 saniye süren 6,2 büyüklüğündeki deprem, kentte hissedildi ve birçok ilçede kısa süreli endişeye neden oldu. Depremin etkisiyle oluşan panik, bazı vatandaşları riskli davranışlara yöneltti. Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde binalardan atlama vakaları yaşandı.

BAĞCILAR'DA YAŞANAN OLAY

Bağcılar ilçesi Mahmutbey semtinde bulunan 3 katlı bir iş yerinde deprem anında çalışan bir işçi, sarsıntının şiddetiyle yaşadığı panik sonucunda kendini binanın birinci katından aşağı attı. İşçi, atlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı ancak olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

ZEYTİNBURNU'NDAKİ PANİK ANI KAMERADA

Benzer bir panik anı Zeytinburnu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın üçüncü katındaki balkonda bulunan bir kişi, deprem sırasında yaşadığı korkuyla balkondan aşağı atladı. Talihsiz kişi, aşağıda park halinde duran bir otomobilin üzerine düştü. Bu atlama anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Otomobilin üzerine düşen şahıs, hafif yaralı olarak kendi imkanlarıyla otomobilin üzerinden indi. Deprem anında yaşanan panik ve atlama anı kameraya yansımış oldu.

İstanbul'da farklı noktalarda yaşanan bu atlama olayları, depremin neden olduğu ani korku ve paniğin insanları nasıl etkileyebildiğini gösterdi. Her iki olayda da can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.