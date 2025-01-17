Depremde sokakta kalan kedilere sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta Demirciler Çarşısı'nda marangozluk yapan Mustafa Tanır, deprem sonrası sahipsiz kalan ve soğukta ölmek üzere olan kedilere sahip çıkarak bugüne kadar bakımlarını üstlendi. Tanır, "Onları çok seviyorum, onlar benim arkadaşım gibi oldu" dedi.

"ONLARI SOKAKTA BULDUĞUMDA YAVRUYDU"

Kedileri soğuktan ölmek üzereyken bulduğunu söyleyen Tanır, "Burada bulunan kedilere bulduğumda yavruydu. O günden beri kedilere bakıyorum, besliyorum. Sabah buraya geldiğimde arabadan indiğimde beni karşılarlar, sevinirler" ifadesini kullandı.

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"ARKADAŞIM GİBİ OLDULAR"

Tanır, "O günden sonra hiç bir yere gitmiyorlar. Kendiler beni çok seviyor ben de onları çok seviyorum. Kış günü ölmesinler diye besliyorum. Hayvanlarda bir can taşıyor. Onları öldürmesinler hayvanlara baksınlar, beslesinler. Onların da yavruları var" dedi.

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