Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi

AA'da yer alan habere göre, TCG İskenderun gemisi, depremde yaralanan 156 kişi ve 43 refakatçiyle İskenderun Limanı'ndan hareket etti.

Mersin Limanı'na yanaşan gemideki yaralılar, asker, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslara taşındı.

Sağlık durumu ağır olan yaralılar kentteki hastanelere, hayati tehlikesi bulunmayanlar ise çevre illerdeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.