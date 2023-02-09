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  • Yeniçağ’ın acı günü. Malatya Hekimhan temsilcimiz Kemal Köle eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Ahmet Çelik açıkladı

Yeniçağ’ın acı günü. Malatya Hekimhan temsilcimiz Kemal Köle eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Ahmet Çelik açıkladı

Yeniçağ İmtiyaz sahibi Ahmet Çelik gazetemiz Malatya-Hekimhan temsilcisi Kemal Köle eşi ve iki çocuğunun depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyük felakette bir aile gitti... Çalışanlarımızın birçok yakını da depremde yaralandı ve hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:44
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Depremde Yeniçağ Malatya temsilcisi Kemal Köle eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Yeniçağ’ın acı günü. Malatya Hekimhan temsilcimiz Kemal Köle eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Ahmet Çelik açıkladı
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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki 2 büyük depremde 10 il yerle bir oldu. Bu illerden biri Malatya’da yüzlerce bina enkaz yığına döndü.

Yeniçağ’a da kara haber geldi. Çalışanlarımızın birçok yakını depremde yaralandı ve hayatını kaybetti. Bir kara haber de Malatya'dan geldi. Gazetemiz Malatya-Hekimhan temsilcisi Kemal Köle eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi Ahmet Çelik sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Çelik mesajında, “Gazetemiz Yeniçağ Malatya / Hekimhan temsilcimiz Sn. Kenan KÖLE, eşi ve iki çocuğunu deprem faciasında kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.” İfadelerini kullandı.

CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde can kaybı 14 bin 12 olurken yaralı sayısı ise 63 bin 796 olarak güncellendi. Malatya Valiliğinin açıklamasına göre ise yaklaşık 300 bina yerle bir oldu.

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tosun
9.02.2023 13:55
çakarlı arabalardan söküm yapılsın deprem tırlarına takılsın trafikte 3 aylığına öncelik sağlansın.  
 
BAŞIN SAĞOLSUN YENİÇAĞ.
9.02.2023 13:55
ALLAH RAHMET ETSİN MEKANLARI CENNET OLSUN .🙏  
 
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