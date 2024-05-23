Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp. Polis memuru ‘Savcı istiyor’ diye geri aldı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp. Polis memuru ‘Savcı istiyor’ diye geri aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 82 kişiye mezar olan İhsan Bayram Sitesi C blokta ziynet eşya skandalı yaşandı. Depremzedelere teslim edilen ziynet eşyaları, polis memuru E.C. tarafından ‘Savcı eşyaları geri istiyor’ diyerek geri alındı.

Adana’da bulunan İhsan Bayram Sitesi’nin C bloğu, meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Bloğun enkazından çıkarılan ziynet eşyaları önce kayıp yakınlarına teslim edildi fakat daha sonra polis memuru E.C. tarafından “Savcı istiyor” denilerek geri alındı.

Söz konusu polis memuru hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı veren Cumhuriyet Savcısı M.D.’nin, kendisiyle görüşmeye gelen depremzedeleri, “Çıkın gidin odamdan, işiniz gücünüz yok mu sizin, defolun, bir daha da bu kapıya gelmeyin, paranızı, altınınızı gidin müteahhitten alın, diğer apartman sakini depremzedelere de söyleyin kimse benim odama gelmesin” ifadeleriyle kovduğu öne sürüldü.

457046-001.jpgTAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Depremde yakınlarını kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı, konunun peşini bırakmadı ve savcı hakkında yaptığı başvuru kabul edildi. Savcı hakkında Hakimler Savcılar Kurulu’nda "Görevini kötüye kullanarak kamu görevlisi olarak suçu ve suçluyu bildirmemesi ve görevini ihmal ederek emri altındaki polis memurunu denetlememesi" gerekçeleriyle inceleme başlatıldı.

Polis memuru E.C. hakkında verilen takipsizlik kararı ise kaldırılırken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada ise polis E.C.’nin meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

KONUM İSTEMİŞ

Avukat Subaşı, polis memurunun ziynet eşyalarının bir kısmını karakolda tutanak ile verdiğini ifade etti ve "Sonrasında aynı polis memuru ailelere 'Savcı eşyaları acil olarak geri istiyor' biçiminde mesaj atıp konum istiyor ve ticari taksi ile akşam gelip tutanaksız olarak eşyaları geri alıyor" açıklamasında bulundu.

Soruşturmanın başlamasının ardından polis memurunun ihraç kararı verilmeden hemen istifa ettiğini vurgulayan Subaşı, polis memuru hakkında takipsizlik kararı veren Savcı için ise HSK’nin ancak dördüncü başvurusunda inceleme kararı verdiğini kaydetti.

1454f3d5b3584885867735661be5c1c1.jpg"TEHDİTLER BİZİ YILDIRAMAZ"

“Savcı, acılı aileleri kaba bir tavırla odasından kovdu. Konuşmak için gittiğimde beni de ‘Buraya müşteki girip de şüpheli çıkan çok kişi var, hakkınızda iftiradan dava açarım’ sözleriyle tehdit etti. Böyle tehditler bizi yıldıramaz.” ifadelerini kullanan Subaşı, yaşananların acılarını daha da arttırdığını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

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