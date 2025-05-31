Depremde yıkılan bir cami 3 yıl sonra yeniden inşa edildi

Kaynak: İHA
Depremde yıkılan bir cami 3 yıl sonra yeniden inşa edildi

Düzce'de 2022 yılında meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alarak yıkılan Bataklıçiftlik köyü cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı.

Düzce'de 2022 yılında meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alarak yıkılan Bataklıçiftlik köyü cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı.

Düzce'de 2 yıl önce meydana gelen depremin ardından ağır hasar alarak yıkılan 22 camiden birisi olan Bataklıçiftlik köyü cami düzenlenen açılış programı ile hizmete açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de katıldığı açılış programında caminin yapılmasına destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür edildi. Açılışta konuşan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "23 Kasım Düzce Depremi'nde aldığı ağır hasar sonucu yeniden inşa edilen Bataklıçiftlik Köyü Cami'nin açılışını gerçekleştirdik. Her harcında bir dua, her taşında bir umut olan bu mabedin inşasına destek veren tüm hayırseverlerimizin, Rabb'im niyetlerini kabul, emeklerini makbul eylesin. Bataklıçiftlikli kardeşlerimizin gönül dünyasına ışık olacak camimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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