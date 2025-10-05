Depremde yıkılan Burak Yapı Sitesi davasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı

6 Şubat depremlerinde Adıyaman Merkez ilçesindeki Burak Yapı Sitesi'nin A Bloku yıkılırken, B Bloku ağır hasar aldı. A Blokta 11, B Blokta ise 1 kişi hayatını kaybetti, iki blokta toplam 5 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, buna ilişkin olarak müteahhitler Kazim Oğuz ve Selçuk Sarıkaya, şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, statik proje müellifi Sercan Güçlü, yapı denetim yetkilisi ve statik proje ile uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanları Fatma Zehra Kızılet ve Sertaç Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Öte yandan, binanın inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan Yapı Kontrol Müdürü Bekir Bilgin, eski Yapı Kontrol Müdürü Ferhat Bülent Özer, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, tekniker Ferhat Kıran ve belediye personeli Bilal Elçi hakkında da aynı suçtan dava açıldı ve iki dosya birleştirildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim'de görülen sekizinci duruşmada, kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan kamu görevlileri ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada ana dosyadaki 9 sanık ise hazır bulunmadı.

"DENETİM GÖREVİMİZ BULUNMAMAKTADIR"

Sanıklardan Bekir Bilgin, 2011 yılında Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladığını, Şubat 2020'de ise Yapı Kontrol Müdürü olarak atandığını belirterek, "Yapıyla ilgili tarafımıza herhangi bir bildirim gelmediği için biz işlemleri yaptık. Benim bir kusurum bulunmamaktadır" dedi.

Eski Yapı Kontrol Müdürü Bülent Özer ise savunmasında önceki ifadelerini tekrar ederek, "Ben yeniden bilirkişi raporu alınmasını istiyorum. Dosya kapsamında benim bir denetim görevim bulunmamaktadır. İşimin gereklerini yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

Sanık Fahri Yılancı da savunmasında, "Adıyaman Belediyesi'nde ruhsat büro personeli olarak görev yapıyordum. Biz sadece sunulan evrakları incelerdik; evrakların eksiksiz olması halinde yapı kullanım belgesi hazırlardık. Teknik raporları sorumlular bize bildirirdi, bizim teknik bir görevimiz ya da denetim yetkimiz yoktur. Sadece gelen evraklara bakarak yapı ruhsat belgesi düzenleriz. Kusurum bulunmamaktadır, beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Belediyede yapı kullanma biriminde çalıştığını hatırlatan sanık Bilal Elçi, "Benim görev alanım kullanıma ilişkindir. Korkuluklarına, boyasına bakarım; kaba inşaatla ilgili bir görevim yoktur. İnşaat ruhsatı ile yapı kullanma ruhsatı birbirinden tamamen farklı şeylerdir" şeklinde konuştu. Sanık Ferhat Kıran da benzer şekilde savunma yaparak, yöneltilen suçlamaları reddetti.

"HİÇBİRİ SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR"

Cumhuriyet savcısı dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Müşteki avukatlarından Erhan Ülgül ise "Dosya kapsamındaki tüm sanıklar iddianamede belirtilen kusurları birbirine atfetmekte, hiçbiri sorumluluğunu üstlenmemektedir. Gerek belediye yetkilileri gerek yapı denetim firması yetkilileri gerekse müteahhit kendini kusursuz görmektedir. Dosya kapsamında kimin kusurlu olduğunun açıkça ortaya çıkarılması gerekir" dedi.

Ana dosyadaki sanıkların avukatları, dosyanın yalnızca kamu görevlileri açısından değil, tüm sanıklar yönünden yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep ettiklerini belirtti.

DURUŞMA 25 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, 5 kamu görevlisi sanığın duruşmadan bağışık tutulmasına karar verdi. Ayrıca, Adıyaman Belediyesi'ne müzekkere yazılarak ruhsat başvurusu ve başvuru tarihinin temin edilmesine hükmetti.

Mahkeme, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemece alınan iki farklı üniversite bilirkişi raporu arasında kusur tespitinde çelişkiler bulunduğunu belirterek, yapının neden yıkıldığının belirlenmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Aralık 2025'te görülecek.