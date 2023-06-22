Depremde yıkılan kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri açtı. Videoyu izlerken gözleriniz dolacak

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan bir kuruyemişçinin enkazında, tohumların toprakla buluşması sonrası ayçiçekleri yeşerdi.

Depremde yıkılan kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri açtı. Videoyu izlerken gözleriniz dolacak

6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemiş dükkanındaki ayçiçeği tohumları enkaza karıştı.

Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alan görüntüler herkesin gözlerini doldurdu. Yaşanılan felaket akıllara gelirken, yeşeren ise sadece ayçiçekleri değil bir ülkenin umudu olarak yorumlandı.

VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde üzerinde yürüyen vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Caddede telefon bayisi olan Yahya Erden, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadıklarını dile getirdi.

Deprem öncesi dükkanlarının yanında kuruyemişçi olduğunu depremin ardından ayçiçeklerinin açmasının kendisini duygulandırdığını ifade eden Erden, "Rabb'imin bir mucizesi, kuruyemişler depremle birlikte enkaz altında kaldığı için kendiliğinden çiçek açtı. Tarlalarda görmeye alışkın olduğumuz ayçiçekleri şu an insanların can vermiş olduğu enkazlar da çiçek açtı. Bu biraz bizi üzüyor." dedi.

Cadde üzerinde kebapçılık yapan Mehmet Durna da caddedeki dükkanların ilk depremde yıkıldığını hatırlattı.

Bazı vatandaşların ayçiçeklerini hatıra amaçlı söktüğünü belirten Durna, " Kuruyemişçiden dökülen çekirdekler ayçiçeği açtı. Rabb'imin bir mucizesi, tekrardan yeşeriyor. Memleketimiz inşallah ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Emine Ay ise ayçiçeklerini görünce çok üzüldüğünü söyledi.

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