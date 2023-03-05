Depremde yıkılan Latin Katolik Kilisesi yeniden ibadete hazırlanıyor

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Latin Katolik Kilisesi de sarsıntı nedeniyle büyük zarar gördü.

Ayin yapılan bölümün tamamen yıkıldığı yerleşkede, pazar ayinlerini bir süre kilisenin yemekhanesinde yapan cemaat, daha sonra bahçede bulunan konferans salonunda ayin yapmaya başladı. Katolik cemaati, bugünkü ayinlerini de konferans salonunda gerçekleştirdi.

Anadolu Havarisel Vekilliği Episkopos Genel Vekili Peder Antuan Ilgıt, AA muhabirine, depremin oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

Depremle kilisenin de yıkıldığını anlatan Ilgıt, "O gün depremden birkaç saat evvel bütün cemaatimizle pazar ayinini kutlamıştık. Buraya gelip kiliseyi bu durumda görmek, bulmak beni derinden etkiledi. Kilise bu şehrin kültürel tarihi yapısı için oldukça büyük önem arz ediyor. Latin Katolik Kilisesi önemli mekanlardan bir tanesi. 1900'lü yılların başından bugüne kadar muhafaza edilmiş bir kilise. Önceden daha küçük bir şekilde varlığını sürdürmüştü. 1900'lü yılların başından itibaren eklentiler yapılmak suretiyle son haline getirilmişti." diye konuştu.

Kilisede yeniden ibadet gerçekleştirecekleri günleri umut ettiklerini belirten Ilgıt, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde ve yurt dışından da alacağımız yardımla kiliseyi gerektiği şekilde kültürel ve tarihi bir varlık olarak tekrardan şehrimize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Burası için bu Katolik Kilisesi önemli. Burayı en kısa sürede inşa edip ibadetimize tekrar burada devam etmeyi arzu ediyoruz."