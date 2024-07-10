Depremde yıkılan sitenin müteahhidi tahliye talep etti

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından çöken Said Bey Sitesi'nde yaşamını yitiren 44 kişi ile ilgili olarak yürütülen hukuki süreçte, müteahhit Hasan Çam'ın tahliye talebi gündeme geldi.

Çam, 17 aylık tutukluluğun ardından işlerinin başına dönme gerekliliğini ve yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, tutukluluğunun devamının yarar sağlamayacağını ifade etti. İnşaatın yıkılmasına sebep olan faktörlerin ve sorumlulukların tartışıldığı davanın dördüncü duruşmasında, altı sanık arasında yer alan üç tutuklu sanığın yanı sıra, tutuksuz yargılanan iki sanık ve bir yapı denetim şirketi sahibi de hazır bulundu.

Sanıklar, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla karşı karşıya kalarak, 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaktadır. Duruşmada, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlanan müteahhit Çam ve denetim görevlisi Kaygısız'ın yanı sıra, diğer sanıklar ve mağdur yakınlarının ifadeleri dinlendi.

"İŞİMİN BAŞINDA OLMAK ZORUNDAYIM"

Yapı denetim firmasının sahibi Halil Yıldız, hakkındaki iddiaları reddederek, alınan karot örneklerinin standartlara uygun olmadığını savundu. Yıldız, mahkemede, "Karot örneklerini alan uzmanların ifadesini talep ediyorum. Neden daha az zarar görmüş bölgeler yerine en çok hasarlı kısımlardan örnek alındı?" diye sordu ve kasıt aradığını belirtti. Ayrıca, yapı denetim firması olarak tüm kontrollerini belediyenin onayına sunduklarını ve onayın belediyelerden geldiğini ifade ederek serbest bırakılmasını istedi.

İnşaatın müteahhidi Hasan Çam da suçlamaları kabul etmeyip, "Benim mesleğim gıda marketçiliği, inşaatın ‘İ’sinden anlamam. Ben inşaatı, işi bilen mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarına verdim. Maddi ve manevi büyük kayıplarım oldu. Sahibi olduğum marketlerde yüzlerce çalışanım var. Tutuklu olmamın kimseye faydası yok. Kaçma şüphem yok, işimin başında olmak zorundayım. 17 aydır tutukluyum ve mağduriyetim had safhaya ulaştı. Tahliyemi talep ediyorum" söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti ve önceki ifadelerini tekrarladı. Mahkeme heyeti, beklenen yeni bilirkişi raporu henüz ulaşmadığı için tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına ve duruşmanın 27 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.