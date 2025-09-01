Depremde yıkılmıştı! Adıyaman'da eğitim öğretim başladı

6 Şubat depreminde büyük hasar gören Adıyaman'da depremzedeler konutlarına yerleştirildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilen okullarda öğrenci sesleri yükselmeye başladı.

Adıyaman'da 16 bin 467 konutun yapıldığı İndere'de 6 okul, 3034 konutun yapıldığı Örenli'de ise 2 okul yapıldı. İndere'de biri ilk, diğeri orta okul olmak üzere 2 okul, Örenli'de birisi ilk, diğeri orta okul olmak üzere 2 okul hizmet vermeye başladı. Uyum haftası kapsamında yeni eğitim yuvalarına aileleriyle birlikte gelen öğrenciler ilk kez sıralarına oturdu. Öğrencilerin gözlerine yansıyan heyecana öğrenci velileri de ortak oldu.

20 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, konut alanlarında yapılan yeni okullarda eğitime başlayan öğrencilerle buluştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tosun, "Depremi ağır bir şekilde yaşamış Adıyaman ilimizde depremin fiziksel etkilerini atlatmış, depremden önceki sınıf sayılarından daha fazla sayıda sınıfa ulaşmış bir ilde eğitim öğretime başlamanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte toplu konut alanlarındaki okullarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunmak ve öğrencilerimizin ışıltılarıyla okullarımızın canlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Deprem bölgesinde toplu konut alanlarındaki okullarımızı tamamladık, çocuklarımıza hazırladık. Uyum haftası için ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz 20 bini aşkın ilk okul ve birinci sınıf öğrencimiz bu gün eğitim öğretim yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.